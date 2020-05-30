В Великобритании разрешили проведение спортивных соревнований с 1 июня

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Министр Департамента цифровых технологий, культуры, СМИ, спорта и культуры Великобритании Оливер Дауден заявил, что проведение спортивных соревнований в стране будет разрешено с 1 июня.
В Великобритании разрешили проведение спортивных соревнований с 1 июня
  • © Andy Rowland/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Ожидание завершилось. Британский спорт вскоре вернётся в безопасную и контролируемую среду. Руководство обеспечит спортивную основу для возобновления состязаний за закрытыми дверями. Сейчас дело за отдельными видами спорта, которые должны подтвердить, что смогут соответствовать медицинским протоколам», — цитирует Reuters Даудена. 

Первыми официальными соревнованиями должны стать скачки в Ньюмаркете, намеченные на 6 июня.

Ранее сообщалось, что в Великобритании за сутки умерли 215 человек с коронавирусом.

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