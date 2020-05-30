СМИ: НБА определилась с форматом доигровки сезона

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Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) определилось с форматом возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
СМИ: НБА определилась с форматом доигровки сезона
  • Reuters

Как сообщает ESPN, регулярный чемпионат будет доигран с участием 22 команд, а не всех 30, при этом все матчи, в том числе и плей-офф, будут проводиться в Disney World в Орландо (штат Флорида).

Отмечается, что в список 22 команд попадут те, которые на момент остановки сезона находились в зоне плей-офф, а также те, кто отстаёт от этой зоны не более чем на шесть побед.

При этом вариант с доигровкой сезона с участием 20 или всех 30 команд считается маловероятным.

Ожидается, что окончательное решение по формату доигровки сезона будет принято на следующей неделе.

Сезон НБА, как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63—67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата.

Ранее в «Милуоки» рассказали, когда НБА может принять решение о возобновлении сезона.

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