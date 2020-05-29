В «Милуоки» рассказали, когда НБА может принять решение о возобновлении сезона
- Reuters
«Совет управляющих может проголосовать за рестарт сезона в начале следующей недели. В пятницу Адам Сильвер предложит различные варианты рестарта. Во время уикенда совет будет обсуждать их. Думаю, что сезон возобновится в Орландо. Вопрос в том, сколько команд будет участвовать, все 30 или 24. Надеюсь, в середине июля мы снова будем играть», — приводит слова Лэсри CNBC.
Сезон НБА, как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63—67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата.
Ранее сообщалось, что церемония включения Брайанта в Зал славы НБА перенесена на 2021 год.