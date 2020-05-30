Генменеджер «Вашингтона»: в новом плей-офф НХЛ победить может любой

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мнением о проведении плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в новом формате, в котором примут участие 24 команды.

«Предстоящие матчи будут очень упорными. Мы встречаемся с очень хорошими командами, будем играть с «Тампой», «Бостоном» и «Филадельфией». Думаю, что состав участников очень ровный. Не идеальная ситуация, но полагаю, что её можно назвать хорошей. Если реально оценивать ситуацию с таким форматом, то победить может любая команда», — цитирует Маклеллана официальный сайт НХЛ.

Он также выразил уверенность, что в матчах за Кубок Стэнли будет упорная и интересная борьба.

27 мая было объявлено, что регулярный чемпионат досрочно завершён, а в плей-офф сыграют 24 команды с наибольшим процентом побед на момент остановки сезона.

Таким образом, в розыгрыше Кубка Стэнли не примут участия «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что НХЛ планирует провести сезон-2020/21 в стандартном формате.