Футбольная Серия А возобновится 20 июня

Итальянская футбольная Серия А объявила дату возобновления сезона.

Как сообщается на официальном сайте турнира, 20 и 21 июня будут сыграны перенесённые матчи «Аталанта» — «Сассуоло», «Верона» — «Кальяри», «Интер» — «Сампдория» и «Торино» — «Парма».

При этом уже 17 июня должен будет состояться финал Кубка Италии. Тем не менее финалисты пока не известны, так как не сыграны полуфинальные матчи между «Наполи» и «Интером», а также «Ювентусом» и «Миланом». Даты этих встреч пока не определены.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса.

Ранее АПЛ подтвердила дату возобновления сезона.