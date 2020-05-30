Футбольная Серия А возобновится 20 июня

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Итальянская футбольная Серия А объявила дату возобновления сезона.
Футбольная Серия А возобновится 20 июня
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте турнира, 20 и 21 июня будут сыграны перенесённые матчи «Аталанта» — «Сассуоло», «Верона» — «Кальяри», «Интер» — «Сампдория» и «Торино» — «Парма».

При этом уже 17 июня должен будет состояться финал Кубка Италии. Тем не менее  финалисты пока не известны, так как не сыграны полуфинальные матчи между «Наполи» и «Интером», а также «Ювентусом» и «Миланом». Даты этих встреч пока не определены.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса.

Ранее АПЛ подтвердила дату возобновления сезона.

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