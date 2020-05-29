СМИ: ЛЧ может быть доиграна в Германии в формате «Финала четырёх»

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Заключительная стадия розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2019/20, прерванного из-за пандемии коронавируса, может пройти в Германии в формате «Финала четырёх».
СМИ: ЛЧ может быть доиграна в Германии в формате «Финала четырёх»
  • РИА Новости

Как сообщает Sky Sport Italia, УЕФА рассматривает вариант, при котором после стадии 1/4 финала турнир будет доигран в формате «Финала четырёх», при этом решающие матчи пройдут на стадионах команд-участниц, а финал из-за эпидемиологической обстановки в Турции состоится не в Стамбуле, как это было запланировано изначально, а в Германии.

Отмечается, что при таком варианте многие клубы также могут выступить за проведение всех полуфинальных встреч в Германии.

Лига чемпионов и Лига Европы были приостановлены на неопределённый срок на стадии 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что УЕФА и ECA рассматривают экспресс-формат завершения розыгрышей ЛЧ и ЛЕ.

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