AS: УЕФА и ECA рассматривают экспресс-формат завершения розыгрышей ЛЧ и ЛЕ
- РИА Новости
Как сообщает AS, на данный момент обсуждается возможность проведения четвертьфиналов ЛЧ в одноматчевом формате, а затем — проведения «Финала четырёх» в Стамбуле. Подобная идея пользуется наибольшим одобрением всех сторон.
Она будет рассмотрена на заседании исполкома УЕФА 17 июня.
При этом Лигу Европы планируют возобновить 6 августа, а Лигу чемпионов — 8-го числа.
Ранее сообщалось, что УЕФА перенёс заседание исполкома с 27 мая на 17 июня.