AS: УЕФА и ECA рассматривают экспресс-формат завершения розыгрышей ЛЧ и ЛЕ

Рабочая группа, сформированная Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Ассоциацией европейских клубов (ECA) и европейскими лигами, рассматривает экспресс-формат завершения розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Как сообщает AS, на данный момент обсуждается возможность проведения четвертьфиналов ЛЧ в одноматчевом формате, а затем — проведения «Финала четырёх» в Стамбуле. Подобная идея пользуется наибольшим одобрением всех сторон.

Она будет рассмотрена на заседании исполкома УЕФА 17 июня.

При этом Лигу Европы планируют возобновить 6 августа, а Лигу чемпионов — 8-го числа.

Ранее сообщалось, что УЕФА перенёс заседание исполкома с 27 мая на 17 июня.