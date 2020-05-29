Из-за коронавируса впервые за 124 года отменён Бостонский марафон
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба соревнований. Вместо реального марафона организаторы намерены провести виртуальный забег. Всем участникам, зарегистрированным на мероприятие, будет возвращена сумма вступительного взноса и гарантировано участие в виртуальной версии марафона.
Первоначально забег был перенесён на 14 сентября. Бостонский марафон был впервые отменён за свою 124-летнюю историю.
Ранее сообщалось, что в Петербурге пройдёт более 140 мероприятий в День города.