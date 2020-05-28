С австрийского клуба сняли очки за нарушение социального дистанцирования на тренировках
- @laskofficial
Об этом сообщает Федерация футбола Австрии. Также клуб выплатит штраф в размере €75 тыс.
Согласно регламенту чемпионата Австрии, после окончания регулярного сезона все набранные очки перед раундом плей-офф уменьшаются наполовину, поэтому штраф сократился до шести очков. Руководство клуба признало вину, но намерено обжаловать наказание.
Австрийский чемпионат возобновится 2 июня. ЛАСК до снятия очков лидировал в таблице, но теперь отстает от «Зальцбурга» на три очка.
Ранее министр спорта Италии назвал дату возобновления Серии А.