С австрийского клуба сняли очки за нарушение социального дистанцирования на тренировках

Австрийский клуб ЛАСК лишён 12 очков из-за нарушений правил социального дистанцирования во время тренировок.

Об этом сообщает Федерация футбола Австрии. Также клуб выплатит штраф в размере €75 тыс.

Согласно регламенту чемпионата Австрии, после окончания регулярного сезона все набранные очки перед раундом плей-офф уменьшаются наполовину, поэтому штраф сократился до шести очков. Руководство клуба признало вину, но намерено обжаловать наказание.

Австрийский чемпионат возобновится 2 июня. ЛАСК до снятия очков лидировал в таблице, но теперь отстает от «Зальцбурга» на три очка.

Ранее министр спорта Италии назвал дату возобновления Серии А.