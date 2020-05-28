С австрийского клуба сняли очки за нарушение социального дистанцирования на тренировках

Короткая ссылка
Австрийский клуб ЛАСК лишён 12 очков из-за нарушений правил социального дистанцирования во время тренировок.
С австрийского клуба сняли очки за нарушение социального дистанцирования на тренировках
  • @laskofficial
  • Instagram

Об этом сообщает Федерация футбола Австрии. Также клуб выплатит штраф в размере €75 тыс.

Согласно регламенту чемпионата Австрии, после окончания регулярного сезона все набранные очки перед раундом плей-офф уменьшаются наполовину, поэтому штраф сократился до шести очков. Руководство клуба признало вину, но намерено обжаловать наказание.

Австрийский чемпионат возобновится 2 июня. ЛАСК до снятия очков лидировал в таблице, но теперь отстает от «Зальцбурга» на три очка.

Ранее министр спорта Италии назвал дату возобновления Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить