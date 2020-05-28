Лобов сравнил россиян с ирландцами

Короткая ссылка
Российско-ирландский боец смешанных единоборств Артём Лобов сравнил жителей обеих стран.
Лобов сравнил россиян с ирландцами
  • © Instagram

«В России люди более агрессивные, как мне кажется. Идёшь по улице, смотришь на людей — все какие-то набыченные, пытаются что-то доказать. В Ирландии люди больше стараются наслаждаться жизнью. Даже в клуб в России приходишь — постоянно там пытаются какие-то драки затеять. Зачем? У нас столько красивых девчонок, там на всех хватит. Зачем эта агрессия, зачем выяснять отношения? Если так хочется — запишись в боксёрский или борцовский клуб, поспаррингуйся. Уверяю — не захочется никаких конфликтов вне ринга», — заявил Лобов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Также боец затруднился ответить на вопрос о желании жить в России, добавив, что в стране начался застой.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко считает Петра Яна фаворитом в бою за титул чемпиона UFC. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить