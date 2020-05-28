Лобов сравнил россиян с ирландцами

Российско-ирландский боец смешанных единоборств Артём Лобов сравнил жителей обеих стран.

«В России люди более агрессивные, как мне кажется. Идёшь по улице, смотришь на людей — все какие-то набыченные, пытаются что-то доказать. В Ирландии люди больше стараются наслаждаться жизнью. Даже в клуб в России приходишь — постоянно там пытаются какие-то драки затеять. Зачем? У нас столько красивых девчонок, там на всех хватит. Зачем эта агрессия, зачем выяснять отношения? Если так хочется — запишись в боксёрский или борцовский клуб, поспаррингуйся. Уверяю — не захочется никаких конфликтов вне ринга», — заявил Лобов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Также боец затруднился ответить на вопрос о желании жить в России, добавив, что в стране начался застой.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко считает Петра Яна фаворитом в бою за титул чемпиона UFC.