Писарев выступил за допуск болельщиков на трибуны при условии соблюдения правил
- РИА Новости
По его словам, возвращение зрителей на трибуны возможно.
«Для этого нужно создать необходимые условия для безопасности здоровья всех участников. Если уже кинотеатры с замкнутыми помещениями открывают для зрителей, то стадионы с постоянной циркуляцией воздуха кажутся безопаснее. Стадион не обязательно заполнять полностью, можно рассадить людей так, чтобы они соблюдали безопасную дистанцию. Отдельный вопрос по фанатской трибуне, как организовать работу там. В Санкт-Петербурге на всех матчах обязательно открывать крышу», — заявил Писарев в интервью RT.
Он также подчеркнул, что как футбольный специалист и болельщик выступает за скорейшее возвращение зрителей на стадионы с соблюдением правил.
Ранее сообщалось, что Россия и Катар будут взаимодействовать в рамках подготовки к чемпионату мира 2022 года.