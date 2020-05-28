Писарев выступил за допуск болельщиков на трибуны при условии соблюдения правил

Бывший наставник молодёжной сборной России Николай Писарев огласил свою позицию по поводу целесообразности допуска болельщиков на стадионы после возобновления чемпионата страны.

По его словам, возвращение зрителей на трибуны возможно.

«Для этого нужно создать необходимые условия для безопасности здоровья всех участников. Если уже кинотеатры с замкнутыми помещениями открывают для зрителей, то стадионы с постоянной циркуляцией воздуха кажутся безопаснее. Стадион не обязательно заполнять полностью, можно рассадить людей так, чтобы они соблюдали безопасную дистанцию. Отдельный вопрос по фанатской трибуне, как организовать работу там. В Санкт-Петербурге на всех матчах обязательно открывать крышу», — заявил Писарев в интервью RT.

Он также подчеркнул, что как футбольный специалист и болельщик выступает за скорейшее возвращение зрителей на стадионы с соблюдением правил.

Ранее сообщалось, что Россия и Катар будут взаимодействовать в рамках подготовки к чемпионату мира 2022 года.