Писарев выступил за допуск болельщиков на трибуны при условии соблюдения правил

Короткая ссылка
Бывший наставник молодёжной сборной России Николай Писарев огласил свою позицию по поводу целесообразности допуска болельщиков на стадионы после возобновления чемпионата страны.
Писарев выступил за допуск болельщиков на трибуны при условии соблюдения правил
  • РИА Новости

По его словам, возвращение зрителей на трибуны возможно.

«Для этого нужно создать необходимые условия для безопасности здоровья всех участников. Если уже кинотеатры с замкнутыми помещениями открывают для зрителей, то стадионы с постоянной циркуляцией воздуха кажутся безопаснее. Стадион не обязательно заполнять полностью, можно рассадить людей так, чтобы они соблюдали безопасную дистанцию. Отдельный вопрос по фанатской трибуне, как организовать работу там. В Санкт-Петербурге на всех матчах обязательно открывать крышу», — заявил Писарев в интервью RT.

Он также подчеркнул, что как футбольный специалист и болельщик выступает за скорейшее возвращение зрителей на стадионы с соблюдением правил.

Ранее сообщалось, что Россия и Катар будут взаимодействовать в рамках подготовки к чемпионату мира 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить