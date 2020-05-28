Президент «Урала», которого Меркулов сравнил с антигероем из «Гарри Поттера», оскорбил игрока

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на пост защитника Михаила Меркулова, в котором тот объявил об уходе из команды.

Футболист опубликовал сцену из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», в которой эльф Добби заявил своему хозяину Люциусу Малфою, что он теперь свободен. Причём у Добби лицо Меркулова, у Малфоя — Иванова.

Руководителю «Урала» такая шутка не понравилась.

«У него контракт закончился, какое рабство? Дебил дебилом, человек недалёкий. Не хочу про него говорить, ушёл и ушёл. Молодец, что так написал, мне это неинтересно», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

Меркулов выступал за «Урал» с 2015 года. В этом сезоне он провёл 18 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.

Ранее Иванов сообщил, что домашний стадион команды «Екатеринбург Арена» не пострадал от недавнего урагана.