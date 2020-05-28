Смертин высказался о возможном возвращении болельщиков на трибуны

Бывший футболист сборной России, офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин поделился мнением по поводу возможного допуска зрителей на трибуны после возобновления сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Мы все ждём возвращения футбола, вероятно, даже со зрителями на трибунах. Если специалисты будут уверены, что здоровью болельщиков ничего не угрожает, нужно рассмотреть подобный вариант», — цитирует Смертина Sport24.

От отметил, что Роспотребнадзор уже одобряет постепенное возвращение к работе кинотеатров, а значит, можно рассмотреть и частичный допуск болельщиков на трибуны, при этом соблюдая все санитарные нормы.

«Если мы готовы к допуску в кинозалы, то и любители футбола должны иметь возможность поддерживать команды на стадионе», — добавил Смертин.

Сезон РПЛ был прерван из-за коронавируса. На момент остановки чемпионата было сыграно 22 из 30 туров. Планируется, что соревнования возобновятся 21 июня.

Ранее сообщалось, что правительство 28 мая одобрит возобновление сезона РПЛ.