Смертин высказался о возможном возвращении болельщиков на трибуны
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- РИА Новости
«Мы все ждём возвращения футбола, вероятно, даже со зрителями на трибунах. Если специалисты будут уверены, что здоровью болельщиков ничего не угрожает, нужно рассмотреть подобный вариант», — цитирует Смертина Sport24.
От отметил, что Роспотребнадзор уже одобряет постепенное возвращение к работе кинотеатров, а значит, можно рассмотреть и частичный допуск болельщиков на трибуны, при этом соблюдая все санитарные нормы.
«Если мы готовы к допуску в кинозалы, то и любители футбола должны иметь возможность поддерживать команды на стадионе», — добавил Смертин.
Сезон РПЛ был прерван из-за коронавируса. На момент остановки чемпионата было сыграно 22 из 30 туров. Планируется, что соревнования возобновятся 21 июня.
Ранее сообщалось, что правительство 28 мая одобрит возобновление сезона РПЛ.