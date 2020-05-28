Футболист Меркулов объявил об уходе из «Урала», сравнив себя с персонажем из «Гарри Поттера»
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Спортсмен опубликовал фото в своём Instagram, на котором трудовая книжка лежит на фоне его игровой футболки, и подписал снимок: «Свобода».
В этом же посте он опубликовал сцену из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», в которой домовой эльф Добби говорит своему хозяину Люциусу Малфою, что он теперь свободен. При этом футболист поменял лицо Добби на своё, а Малфоя — на лицо президента «Урала» Григория Иванова.
Меркулов выступал за «Урал» с 2015 года. В этом сезоне он провёл 18 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.
Ранее Иванов сообщил, что домашний стадион команды «Екатеринбург Арена» не пострадал от недавнего урагана.