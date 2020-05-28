Тайсон в очередной раз принял участие в шоу рестлинг-промоушена AEW
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Тайсон прибыл в сопровождении экс-чемпионов UFC Витора Белфорда, Генри Сехудо и Рашада Эванса. После этого он в рамках шоу поучаствовал в «драке».
До этого Тайсон принимал участие в шоу Double оr Nothing промоушена.
53-летний Тайсон объявил о намерении вернуться на ринг ради участия в благотворительных поединках. Он был абсолютным чемпионом мира по боксу с 1987 по 1990 год.
Ранее Тайсон Фьюри признался, что получал предложение выйти на ринг с Тайсоном.
MIKE TYSON AND CHRIS JERICHO BRAWL 😳— B/R Wrestling (@BRWrestling) May 28, 2020
(via @AEWonTNT)pic.twitter.com/6OuNKfkqAR