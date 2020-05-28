Тайсон в очередной раз принял участие в шоу рестлинг-промоушена AEW

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон поучаствовал в шоу рестлинг-промоушена All Elite Wrestling (AEW) в Джексонвилле.

Тайсон прибыл в сопровождении экс-чемпионов UFC Витора Белфорда, Генри Сехудо и Рашада Эванса. После этого он в рамках шоу поучаствовал в «драке».

До этого Тайсон принимал участие в шоу Double оr Nothing промоушена.

53-летний Тайсон объявил о намерении вернуться на ринг ради участия в благотворительных поединках. Он был абсолютным чемпионом мира по боксу с 1987 по 1990 год.

Ранее Тайсон Фьюри признался, что получал предложение выйти на ринг с Тайсоном.