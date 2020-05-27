Фьюри признался, что получал предложение выйти в ринг с Тайсоном

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Тайсон Фьюри рассказал, что ему предлагали провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира 53-летним Майком Тайсоном.

Мне позвонили и сказали: «Не хотели бы вы провести показательный бой с Майком Тайсоном?» Я ответил: «Да, чёрт побери». Но, думаю, ничего из этого не получится», — цитирует Фьюри BT Sport.

Также действующий обладатель титула WBC поделился мнением насчёт поединка двух бывших абсолютных чемпионов — 53-летнего Тайсона и 57-летнего Эвандера Холифилда.

«Они оба в возрасте сейчас, немного староваты. Но, с другой стороны, кто я такой, чтобы рассуждать о том, кто и на что способен. Если они оба будут допущены врачами до боя, то пусть делают то, что должны делать. Это их жизнь, а не моя», — добавил британец.

Ранее экс-чемпион мира по боксу Уайлдер усомнился в значимости достижений Тайсона.