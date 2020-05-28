Атлетическая комиссия Невады разрешила провести UFC два ближайших турнира
- Reuters
Как сообщает AP, комиссия отменила мораторий на проведение в штате турниров различных видов единоборств.
Отмечается, что в последние недели UFC и боксёрская промоутерская компания Top Rank тесно сотрудничали с NSAC по разработке протоколов, которые необходимо соблюдать для минимизации риска заражения коронавирусом.
«В ходе этого процесса мы работали рука об руку с UFC. Всё движется вперёд на основе их операционного плана и наших протоколов», — сказал исполнительный директор NSAC Боб Беннетт.
UFC планирует провести турниры в Лас-Вегасе 30 мая и 6 июня. Боксёрские турниры пройдут 9 и 11 июня. Все соревнования будут проводиться без зрителей.
Ранее сообщалось, что поединок Яна и Алду за титул UFC должен состояться в июле на бойцовском острове.