Тренер следующего соперника Яна в UFC заболел коронавирусом

Андре Педернейрас, тренер бразильского бойца смешанного стиля Жозе Алду, заявил, что получил положительный результат теста на коронавирус.

«Я прошёл тест на коронавирус, и он показал положительный результат. Я хорошо себя чувствую и сейчас нахожусь дома в самоизоляции», — написал Педернейрас в своём Instagram.

Алду, который является бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе, станет соперником россиянина Петра Яна в поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Ян провёл 15 поединков в профессиональной карьере, в которых одержал 14 побед (семь — досрочно) и потерпел одно поражение. На счету Алду 28 побед и шесть поражений.

Действующий чемпион дивизиона американец Генри Сехудо 10 мая объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что поединок Яна и Алду за титул UFC должен пройти в июле на бойцовском острове.