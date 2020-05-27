В РПЛ готовы рассмотреть возможность доигровки сезона со зрителями
- РИА Новости
«Пока мы исходим из того, что рестарт сезона произойдёт без зрителей. Это очень расстраивает, ведь футбол без болельщиков на трибунах — это совершенно другое зрелище. Все заинтересованы, чтобы болельщики как можно скорее вернулись на стадионы. Если ситуация позволит, то можно будет рассмотреть и такой вариант тоже. Всё это может стать возможным только при разрешении властей и максимально строгом соответствии всем санитарным нормам», — цитирует Прядкина ТАСС.
Сезон РПЛ из-за пандемии коронавирусной инфекции был приостановлен 17 марта после 22 туров. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат с 21 июня.
Ранее Газизов подтвердил, что РФС работает над возобновлением РПЛ со зрителями.