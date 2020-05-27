В РПЛ готовы рассмотреть возможность доигровки сезона со зрителями

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин отметил, что возвращение болельщиков на трибуны возможно только при соблюдении санитарных норм.

«Пока мы исходим из того, что рестарт сезона произойдёт без зрителей. Это очень расстраивает, ведь футбол без болельщиков на трибунах — это совершенно другое зрелище. Все заинтересованы, чтобы болельщики как можно скорее вернулись на стадионы. Если ситуация позволит, то можно будет рассмотреть и такой вариант тоже. Всё это может стать возможным только при разрешении властей и максимально строгом соответствии всем санитарным нормам», — цитирует Прядкина ТАСС.

Сезон РПЛ из-за пандемии коронавирусной инфекции был приостановлен 17 марта после 22 туров. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат с 21 июня.

Ранее Газизов подтвердил, что РФС работает над возобновлением РПЛ со зрителями.