В РПЛ готовы рассмотреть возможность доигровки сезона со зрителями

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин отметил, что возвращение болельщиков на трибуны возможно только при соблюдении санитарных норм.
В РПЛ готовы рассмотреть возможность доигровки сезона со зрителями
  • РИА Новости

«Пока мы исходим из того, что рестарт сезона произойдёт без зрителей. Это очень расстраивает, ведь футбол без болельщиков на трибунах — это совершенно другое зрелище. Все заинтересованы, чтобы болельщики как можно скорее вернулись на стадионы. Если ситуация позволит, то можно будет рассмотреть и такой вариант тоже. Всё это может стать возможным только при разрешении властей и максимально строгом соответствии всем санитарным нормам», — цитирует Прядкина ТАСС.

Сезон РПЛ из-за пандемии коронавирусной инфекции был приостановлен 17 марта после 22 туров. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат с 21 июня.

Ранее Газизов подтвердил, что РФС работает над возобновлением РПЛ со зрителями.

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