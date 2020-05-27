СМИ: Певица Пелагея официально подала на развод с хоккеистом Телегиным

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Российская певица Пелагея решила официально оформить развод с нападающим московского хоккейного клуба ЦСКА, олимпийским чемпионом Пхёнчхана-2018 в составе сборной России Иваном Телегиным.
СМИ: Певица Пелагея официально подала на развод с хоккеистом Телегиным
  • РИА Новости

Как сообщает Starhit, 26 мая певица подала документы на расторжение брака. Отмечается, что заявление Пелагеи адресовано на судебный участок. Это означает, что ряд вопросов по поводу алиментов и раздела имущества будет решаться при помощи адвокатов.

Пара объявила о своём расставании в декабре 2019 года после трёх лет брака. У Телегина и Пелагеи в 2017 году родилась дочь Таисия.

Ранее Телегин объяснил причины расставания с Пелагеей.

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