СМИ: Певица Пелагея официально подала на развод с хоккеистом Телегиным
- РИА Новости
Как сообщает Starhit, 26 мая певица подала документы на расторжение брака. Отмечается, что заявление Пелагеи адресовано на судебный участок. Это означает, что ряд вопросов по поводу алиментов и раздела имущества будет решаться при помощи адвокатов.
Пара объявила о своём расставании в декабре 2019 года после трёх лет брака. У Телегина и Пелагеи в 2017 году родилась дочь Таисия.
Ранее Телегин объяснил причины расставания с Пелагеей.