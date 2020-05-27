СМИ: Певица Пелагея официально подала на развод с хоккеистом Телегиным

Российская певица Пелагея решила официально оформить развод с нападающим московского хоккейного клуба ЦСКА, олимпийским чемпионом Пхёнчхана-2018 в составе сборной России Иваном Телегиным.

Как сообщает Starhit, 26 мая певица подала документы на расторжение брака. Отмечается, что заявление Пелагеи адресовано на судебный участок. Это означает, что ряд вопросов по поводу алиментов и раздела имущества будет решаться при помощи адвокатов.

Пара объявила о своём расставании в декабре 2019 года после трёх лет брака. У Телегина и Пелагеи в 2017 году родилась дочь Таисия.

Ранее Телегин объяснил причины расставания с Пелагеей.