Телегин о разводе с Пелагеей: двум сильным личностям сложно ужиться

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Олимпийский чемпион Пхёнчхана-2018 по хоккею в составе сборной России Иван Телегин объяснил причины расставания со своей супругой Пелагеей.
Телегин о разводе с Пелагеей: двум сильным личностям сложно ужиться
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

Певица объявила о разводе 26 декабря. Пара воспитывает дочь Таисию, которой в январе исполнится три года. Фотографию с ребёнком Телегин выложил на своей странице в Instagram. В комментарии к посту он признал, что предпочитает не выносить на суд общественности свои личные отношения, но из-за повышенного внимания СМИ к данной ситуации «хотел бы внести ясность».

«Все мы мечтаем встретить одного-единственного человека и прожить с ним всю жизнь, но, к сожалению, не всегда и не у всех это получается. Я очень рад, что в моей жизни были эти отношения, у меня есть замечательная дочь, и я всегда буду благодарен Поле за всё, что было между нами, но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе. В распаде наших отношений нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий. У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем поддерживать и помогать друг другу!» — написал хоккеист.

Ранее сообщалось, что игрок ЦСКА Телегин расстался с певицей Пелагеей.

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