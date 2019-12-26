Хоккеист ЦСКА Телегин расстался с певицей Пелагеей

Короткая ссылка
Известная певица Пелагея объявила о расставании со своим мужем — хоккеистом московского ЦСКА Иваном Телегиным.
Хоккеист ЦСКА Телегин расстался с певицей Пелагеей
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Об этом она написала в своём Instagram.

При этом певица отметила, что не жалеет о годах семейной жизни и надеется сохранить со спортсменом уважительные отношения, чтобы быть хорошими родителями для их дочери, несмотря на развод.

До этого в СМИ появилась информация о расставании пары. Телегин и Пелагея состояли в браке с 2016 года. В 2017 году у них родилась дочь Таисия.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин с женой посетил рождественский ужин Дональда Трампа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить