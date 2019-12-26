Хоккеист ЦСКА Телегин расстался с певицей Пелагеей

Известная певица Пелагея объявила о расставании со своим мужем — хоккеистом московского ЦСКА Иваном Телегиным.

Об этом она написала в своём Instagram.

При этом певица отметила, что не жалеет о годах семейной жизни и надеется сохранить со спортсменом уважительные отношения, чтобы быть хорошими родителями для их дочери, несмотря на развод.

До этого в СМИ появилась информация о расставании пары. Телегин и Пелагея состояли в браке с 2016 года. В 2017 году у них родилась дочь Таисия.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин с женой посетил рождественский ужин Дональда Трампа.