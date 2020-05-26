Легенда «Тоттенхэма» советует Кейну уйти из клуба

Бывший форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Тедди Шерингем считает, что нападающему лондонцев Гарри Кейну следует подумать о переходе в другой клуб.

«Он должен взвесить свою ситуацию. Хочет ли он уйти? Придут ли в «Тоттенхэм» топ-игроки? Или ему надо уходить, чтобы играть вместе с топ-футболистами? Его карьера в «Тоттенхэме» (знаю, что они ничего не выиграли) неуклонно шла вперёд. Но, думаю, сейчас Гарри на распутье. Есть шансы, что он может решиться на перемены, если они ничего не выиграют и не будет прогресса. Может быть, не в этом году. Мой совет: у тебя лишь одна карьера, Гарри. Постарайся выжать из неё максимум», — приводит слова экс-футболиста Sky Sports.

Шерингем выступал за «Тоттенхэм» с 1992 по 1997 год, а также с 2001 по 2003 год. С 1997 по 2001 год он выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым становился чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что в АПЛ разрешили возобновить полноценные контактные тренировки.