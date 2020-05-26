Филимонов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева

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Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал, кого считает лучшим голкипером страны после армейца Игоря Акинфеева.
Филимонов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева
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«Лучший вратарь России, не считая Акинфеева? Гилерме. Максименко? Нет, он пока меня не впечатляет. Если сравнивать его с Селиховым, то второй мне нравится больше. А вот Сафонов импонирует. Он, на мой взгляд, очень неплохо сейчас выглядит», — заявил Филимонов в эфире YouTube-канала «Поз и Кос».

В сезоне-2019/20 Маринато Гилерме провёл за «Локомотив» 26 матчей во всех турнирах и пропустил 30 голов.

Ранее СМИ назвали возможную сумму трансфера футболиста «Лацио» Баделя в «Локомотив».

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