Филимонов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал, кого считает лучшим голкипером страны после армейца Игоря Акинфеева.

«Лучший вратарь России, не считая Акинфеева? Гилерме. Максименко? Нет, он пока меня не впечатляет. Если сравнивать его с Селиховым, то второй мне нравится больше. А вот Сафонов импонирует. Он, на мой взгляд, очень неплохо сейчас выглядит», — заявил Филимонов в эфире YouTube-канала «Поз и Кос».

В сезоне-2019/20 Маринато Гилерме провёл за «Локомотив» 26 матчей во всех турнирах и пропустил 30 голов.

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