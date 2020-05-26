Агент Варга: владельцы «Манчестер Сити» вели переговоры с двумя клубами РПЛ

Короткая ссылка
Футбольный агент Шандор Варга заявил, что холдинг City Football Group, владеющий английским клубом «Манчестер Сити», провёл переговоры с двумя клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) о приобретении части акций.
Агент Варга: владельцы «Манчестер Сити» вели переговоры с двумя клубами РПЛ
  • РИА Новости

«Мы вели переговоры с двумя клубами из России. Называть их не буду. Генеральная философия City Group — иметь команды на всех континентах и в ведущих странах. Однако сейчас возникли проблемы у главной команды холдинга «Манчестер Сити» — санкции УЕФА и коронавирус. Потому переговоры замедлились. Но у организации всё равно остается желание приобрести клуб в России. Её интересует не кто-то конкретный, а в целом российский рынок», — приводит слова Варги РБ-Спорт.

Холдингом CFG владеет арабский шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян. Данная организация управляет девятью клубами по всему миру — «Манчестер Сити», австралийским «Мельбурн Сити», уругвайским «Монтевидео Сити», американским «Нью-Йорк Сити», индийским «Мумбаи Сити», испанской «Жироной», японской «Йокогама», китайским «Сычуань Цзюню» и бельгийским «Ломмелом».

Ранее гендиректор «Уфы» прокомментировал возможную продажу клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить