Агент Варга: владельцы «Манчестер Сити» вели переговоры с двумя клубами РПЛ

Футбольный агент Шандор Варга заявил, что холдинг City Football Group, владеющий английским клубом «Манчестер Сити», провёл переговоры с двумя клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) о приобретении части акций.

«Мы вели переговоры с двумя клубами из России. Называть их не буду. Генеральная философия City Group — иметь команды на всех континентах и в ведущих странах. Однако сейчас возникли проблемы у главной команды холдинга «Манчестер Сити» — санкции УЕФА и коронавирус. Потому переговоры замедлились. Но у организации всё равно остается желание приобрести клуб в России. Её интересует не кто-то конкретный, а в целом российский рынок», — приводит слова Варги РБ-Спорт.

Холдингом CFG владеет арабский шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян. Данная организация управляет девятью клубами по всему миру — «Манчестер Сити», австралийским «Мельбурн Сити», уругвайским «Монтевидео Сити», американским «Нью-Йорк Сити», индийским «Мумбаи Сити», испанской «Жироной», японской «Йокогама», китайским «Сычуань Цзюню» и бельгийским «Ломмелом».

Ранее гендиректор «Уфы» прокомментировал возможную продажу клуба.