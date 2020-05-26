Агент Варга: владельцы «Манчестер Сити» вели переговоры с двумя клубами РПЛ
- РИА Новости
«Мы вели переговоры с двумя клубами из России. Называть их не буду. Генеральная философия City Group — иметь команды на всех континентах и в ведущих странах. Однако сейчас возникли проблемы у главной команды холдинга «Манчестер Сити» — санкции УЕФА и коронавирус. Потому переговоры замедлились. Но у организации всё равно остается желание приобрести клуб в России. Её интересует не кто-то конкретный, а в целом российский рынок», — приводит слова Варги РБ-Спорт.
Холдингом CFG владеет арабский шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян. Данная организация управляет девятью клубами по всему миру — «Манчестер Сити», австралийским «Мельбурн Сити», уругвайским «Монтевидео Сити», американским «Нью-Йорк Сити», индийским «Мумбаи Сити», испанской «Жироной», японской «Йокогама», китайским «Сычуань Цзюню» и бельгийским «Ломмелом».
Ранее гендиректор «Уфы» прокомментировал возможную продажу клуба.