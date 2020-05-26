Дзюба назвал позорищем ситуацию вокруг ухода Сёмина из «Локомотива»

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба высказал мнение о решении руководства московского «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.

«По мне, когда убирают Сёмина с такими формулировками, — это позорище. Когда я слышу, как руководство говорит, что в футболе не только результат главное, я в замешательстве. А что главное? Мало играет воспитанников? Да их там очень много. Не понимаю, как можно убрать сейчас одного из мэтров футбола и почему в России так относятся к легендарным заслуженным людям. Без почёта, без прощания. Его убрали люди, которые понимают футбол не то что из самолёта, а из космоса. Здесь нет ничего футбольного, и все это понимают. Не знаю, почему так наплевательски относятся к болельщикам и к российскому футболу», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009—2010 годах. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка. Его соглашение с клубом действует до 30 мая и не будет продлено.

Ранее Денис Глушаков признался, что был шокирован решением «Локомотива» не продлевать контракт с Сёминым.