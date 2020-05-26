Футбольная ассоциация Исландии назвала нового технического спонсора

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Футбольная ассоциация Исландии (KSI) объявила о начале сотрудничества с немецким брендом Puma, который станет техническим спонсором организации.
Футбольная ассоциация Исландии назвала нового технического спонсора
  • Reuters

«Я очень впечатлён тем, чего добилась Исландия. Несмотря на небольшую численность населения страны, у её жителей явный талант. Игроки обладают фантастическим отношением к этому виду спорта и отличным командным духом. Мы очень рассчитываем на сотрудничество с ними», — заявил генеральный директор Puma Бьорн Гульден.

Отмечается, что соглашение между KSI и Puma носит многолетний характер и вступает в силу с 1 июля. Нынешним техническим спонсором KSI является итальянский бренд Errea.

«Мы очень рады началу сотрудничества с Puma, одним из ведущих мировых спортивных брендов. Энтузиазм компании по отношению к исландскому футболу и его ценностям был впечатляющим. Я уверен, что вместе с Puma мы сможем добиться дальнейших успехов как на поле, так и за его пределами», — заявил генеральный директор KSI Гудни Бергссон.

Ранее сообщалось, что в сети появилось фото новой формы «Краснодара».

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