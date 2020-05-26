Голкипер «Челси» рассказал, что получал угрозы после ЧМ-2018

Голкипер лондонского клуба «Челси» и сборной Аргентины Вилли Кабальеро рассказал, что стал получать угрозы после чемпионата мира по футболу 2018 года.

«В той игре с Хорватией я хотел отдать пас Сальвио, но всё вышло не так, как я хотел. Мяч по неожиданной траектории попал к Ребичу. Все думали, что я сделал это специально, но это не так. Я просто хотел выбить мяч подальше, поскольку рядом были два форварда. На следующий день у каждого был мой номер. Мне отправляли очень грубые сообщения, в том числе угрожали расправой. Это заставило меня задуматься о семье и будущем. Я хотел бы получить ещё один шанс на турнире и реабилитироваться, но я понял решение тренера. Франко Армани, заменивший меня, выступил очень хорошо», — цитирует Кабальеро TNT Sports.

Во втором матче группового этапа сборная Аргентины проиграла Хорватии со счётом 0:3. После той игры Кабальеро больше не выходил на поле в играх чемпионата мира, на котором аргентинская команда дошла до 1/8 финала, где уступила будущим чемпионам — сборной Франции.

Ранее сообщалось, что Мбаппе назвал своим любимым голом мяч, забитый на ЧМ-2018 в России.