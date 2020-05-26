ESPN назвал Давыденко одним из лучших теннисистов, не побеждавших на ТБШ
- РИА Новости
В список, составленный изданием ESPN, помимо Давыденко, на счёту которого 21 титул ATP, в том числе три победы на турнирах Masters, вошли Гильермо Кория, Давид Феррер, Тодд Мартин, Мирослав Мечирж, Давид Налбандян, Марсело Риос и Робин Сёдерлинг.
Лучшим результатом Давыденко на турнирах серии Большого шлема является полуфинал — два раза на «Ролан Гаррос» и ещё два на US Open.
Ранее сообщалось, что пауза в международном теннисном сезоне продлена до 31 июля.