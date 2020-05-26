ESPN назвал Давыденко одним из лучших теннисистов, не побеждавших на ТБШ

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Бывшая третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко был включён в список лучших теннисистов, которые не выиграли ни одного турнира серии Большого шлема в одиночном разряде.
ESPN назвал Давыденко одним из лучших теннисистов, не побеждавших на ТБШ
  • РИА Новости

В список, составленный изданием ESPN, помимо Давыденко, на счёту которого 21 титул ATP, в том числе три победы на турнирах Masters, вошли Гильермо Кория, Давид Феррер, Тодд Мартин, Мирослав Мечирж, Давид Налбандян, Марсело Риос и Робин Сёдерлинг.

Лучшим результатом Давыденко на турнирах серии Большого шлема является полуфинал — два раза на «Ролан Гаррос» и ещё два на US Open.

Ранее сообщалось, что пауза в международном теннисном сезоне продлена до 31 июля.

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