Трусова отреагировала на третье попадание в Книгу рекордов Гиннесса

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала третье попадание в Книгу рекордов Гиннесса.

«Мне родители сказали, что в третий раз занесли. Я рада этому, стремилась и учила флип, чтобы его занесли в книгу. Из четверных прыжков остался риттбергер, так что постараюсь выучить его и исполнить на соревнованиях», — приводит слова Трусовой РБК.

15-летняя фигуристка была включена в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение четверных тулупа, лутца и флипа.

Ранее сообщалось, что Трусова начнёт тренироваться под руководством Плющенко 1 июня в Кисловодске.