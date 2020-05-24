Гендиректор «Химок» Астахов: возобновление Евролиги приведёт к большим расходам

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Генеральный директор баскетбольных «Химок» Павел Астахов ответил на вопрос, стоит ли завершать розыгрыш Евролиги в сезоне-2019/20 в условиях пандемии коронавируса.
Гендиректор «Химок» Астахов: возобновление Евролиги приведёт к большим расходам
  • РИА Новости

По мнению функционера, у такого подхода есть как сильные, так и слабые стороны.

«С одной стороны, клуб будет нести очень много расходов. Это и дополнительные 5% годового оклада игроков, и чартеры до места проведения оставшихся игр, учитывая, что сейчас нет регулярных рейсов, а также проживание и питание делегации примерно из 30 человек в течение месяца. Это большие деньги. С другой стороны, мы все соскучились по баскетболу и у нашей команды есть шанс показать высокий результат», — приводят слова Астахова «Известия».

Ранее сообщалось, что баскетболист сборной России Евгений Бабурин переболел коронавирусом.

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