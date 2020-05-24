Глушаков не исключил, что ещё может сыграть за «Спартак»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков не исключил, что ещё может в своей карьере сыграть за московский «Спартак».

«Ждал ли я московского матча «Ахмата» со «Спартаком»? Так далеко я пока не заглядывал, у нас матч за матчем шёл. Я футболист и в любом случае играл бы против «Спартака». Кто знает, может, я ещё в футболке «Спартака» сыграю. Почему бы об этом не думать? Я всегда открыт для предложений», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, после чего перешёл в «Ахмат». В составе красно-белых провёл 173 матча, забил 23 мяча и сделал десять результативных передач.

Ранее Глушаков заявил, что намерен стать тренером.