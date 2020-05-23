Стала известна дата начала нового сезона французской Лиги 1
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- РИА Новости
Как сообщает RMC со ссылкой на пресс-службу LFP, после консультации с телевещательными компаниями принято решение, что Лига 1 начнётся 23 августа, а старт Лиги 2 намечен на 22 августа.
При этом календарь будет доработан и опубликован после заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 июня.
Минувший сезон чемпионата Франции был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпионом Лиги 1 был признан ПСЖ.
Ранее сообщалось, что суд отклонил апелляции французских клубов по досрочному завершению сезона в Лиге 1.