Стала известна дата начала нового сезона французской Лиги 1

Стало известно, когда Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) планирует начать новый сезон чемпионата страны.

Как сообщает RMC со ссылкой на пресс-службу LFP, после консультации с телевещательными компаниями принято решение, что Лига 1 начнётся 23 августа, а старт Лиги 2 намечен на 22 августа.

При этом календарь будет доработан и опубликован после заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 июня.

Минувший сезон чемпионата Франции был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпионом Лиги 1 был признан ПСЖ.

Ранее сообщалось, что суд отклонил апелляции французских клубов по досрочному завершению сезона в Лиге 1.