СМИ: «Барселона» не будет рассматривать предложения только по шести футболистам

Испанский футбольный клуб «Барселона» готов рассмотреть варианты по продаже большинства игроков команды.

Как сообщает Marca, в «Барселоне» готовы продать всех, за исключением шести футболистов: Лионеля Месси, Ансу Фати, Марка-Андре Тер Штегена, Жерара Пике, Френки де Йонга и Антуана Гризманна.

Отмечается, что Иван Ракитич, Нету и Артуро Видаль уже выставлены на трансфер. Остальные игроки могут также быть проданы или стать частью сделок по трансферам нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса или полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.

Ранее президент «Хетафе» рассказал, как в клуб мог перейти Месси.