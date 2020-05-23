В «Авангарде» рассказали о стратегическом развитии клуба

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Ассистент генерального менеджера омского хоккейного клуба «Авангард» Игорь Еронко рассказал о планах по увеличению количества воспитанников в составе команды.
В «Авангарде» рассказали о стратегическом развитии клуба
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«У нас есть план, согласно которому к сезону-2022/23 в обойме основной команды должно быть 13 собственных воспитанников, игроков, прошедших систему подготовки «Авангарда». Причём это должны быть качественные хоккеисты, которые не будут на вторых ролях», — цитирует Еронко официальный сайт клуба.

Он отметил, что в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) нет ни одной системы, которая поставляла бы качественные кадры в большом количестве. По словам специалиста, его задача заключается в планомерном росте игроков, которые будут проходить через академию, МХЛ, ВХЛ и попадать в КХЛ, прибавляя в мастерстве на каждом этапе.

«Это очень сложная и амбициозная программа, но её осуществление вполне возможно», — подчеркнул Еронко.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о сокращении зарплат в КХЛ.

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