Легенда клуба НБА «Нью-Йорк Никс» Юинг заболел коронавирусом
- Reuters
Как рассказал экс-баскетболист в своём Twitter, он сдал положительный тест на COVID-19 и находится на карантине.
Кроме того, он призвал не относиться к вирусу легкомысленно, а также беречь себя и своих близких.
«Сейчас как никогда хочу поблагодарить работников здравоохранения и всех, кто находится на передовой. Со мной всё будет в порядке, и мы все справимся с этой проблемой», — написал Юинг.
Сезон в НБА был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что в НБА не намерены сокращать плей-офф.