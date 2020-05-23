Легенда клуба НБА «Нью-Йорк Никс» Юинг заболел коронавирусом

Легендарный игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Патрик Юинг сообщил, что заболел коронавирусом.

Как рассказал экс-баскетболист в своём Twitter, он сдал положительный тест на COVID-19 и находится на карантине.

Кроме того, он призвал не относиться к вирусу легкомысленно, а также беречь себя и своих близких.

«Сейчас как никогда хочу поблагодарить работников здравоохранения и всех, кто находится на передовой. Со мной всё будет в порядке, и мы все справимся с этой проблемой», — написал Юинг.

Сезон в НБА был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в НБА не намерены сокращать плей-офф.