Легенда клуба НБА «Нью-Йорк Никс» Юинг заболел коронавирусом

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Легендарный игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Патрик Юинг сообщил, что заболел коронавирусом.
Легенда клуба НБА «Нью-Йорк Никс» Юинг заболел коронавирусом
  • Reuters

Как рассказал экс-баскетболист в своём Twitter, он сдал положительный тест на COVID-19 и находится на карантине.

Кроме того, он призвал не относиться к вирусу легкомысленно, а также беречь себя и своих близких.

«Сейчас как никогда хочу поблагодарить работников здравоохранения и всех, кто находится на передовой. Со мной всё будет в порядке, и мы все справимся с этой проблемой», — написал Юинг.

Сезон в НБА был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в НБА не намерены сокращать плей-офф.

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