Волков назвал один из самых эмоциональных боёв в карьере

Российский боец смешанного стиля Александр Волков, который выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), рассказал об одном из самых эмоциональных боёв в своей карьере.

«Один из моих самых эмоциональных поединков — это дебют в Bellator. 2012 год, мой первый поединок в США был ответственным и очень волнительным», — вспомнил Волков в своём Instagram.

Он вспомнил, что его соперник Бретт Роджерс тогда был одним из сильнейших тяжеловесов промоушена, но россиянин был достаточно мотивирован и провёл схватку с явным преимуществом.

«С этого поединка началась моя карьера в США и в зарубежных организациях. А есть среди вас те, кто смотрел этот бой в прямом эфире?» — написал Волков.

На счету Волкова 31 победа и семь поражений в MMA. Следующим его соперником станет американец Кёртис Блэйдс.

Ранее Волков не исключил своего поединка с белорусским бойцом Андреем Орловским.