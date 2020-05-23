Волков назвал один из самых эмоциональных боёв в карьере

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Российский боец смешанного стиля Александр Волков, который выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), рассказал об одном из самых эмоциональных боёв в своей карьере.
Волков назвал один из самых эмоциональных боёв в карьере
  • © РИА Новости

«Один из моих самых эмоциональных поединков — это дебют в Bellator. 2012 год, мой первый поединок в США был ответственным и очень волнительным», — вспомнил Волков в своём Instagram.

Он вспомнил, что его соперник Бретт Роджерс тогда был одним из сильнейших тяжеловесов промоушена, но россиянин был достаточно мотивирован и провёл схватку с явным преимуществом.

«С этого поединка началась моя карьера в США и в зарубежных организациях. А есть среди вас те, кто смотрел этот бой в прямом эфире?» — написал Волков.

На счету Волкова 31 победа и семь поражений в MMA. Следующим его соперником станет американец Кёртис Блэйдс.

Ранее Волков не исключил своего поединка с белорусским бойцом Андреем Орловским.

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