Волков не исключил своего поединка с белорусским бойцом Орловским

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Российский боец смешанного стиля Александр Волков, выступающий в UFC, высказался о возможном проведении поединка с белорусом Андреем Орловским.
Волков не исключил своего поединка с белорусским бойцом Орловским
  • globallookpress.com

«Такой поединок в целом, конечно, возможен, потому что мы с ним по большому счёту не знакомы и никакие дружеские отношения нас не связывают. В этом плане я не вижу никаких проблем, если у нас с ним когда-нибудь пройдёт бой. Я такой поединок не исключаю», — цитирует Волкова FightTime.

На счету Волкова 31 победа и семь поражений в MMA. Следующим его соперником станет американец Кёртис Блэйдс.

Ранее Орловский одолел бразильца Филипе Линса на UFC Fight Night 171.

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