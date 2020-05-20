Волков не исключил своего поединка с белорусским бойцом Орловским

Российский боец смешанного стиля Александр Волков, выступающий в UFC, высказался о возможном проведении поединка с белорусом Андреем Орловским.

«Такой поединок в целом, конечно, возможен, потому что мы с ним по большому счёту не знакомы и никакие дружеские отношения нас не связывают. В этом плане я не вижу никаких проблем, если у нас с ним когда-нибудь пройдёт бой. Я такой поединок не исключаю», — цитирует Волкова FightTime.

На счету Волкова 31 победа и семь поражений в MMA. Следующим его соперником станет американец Кёртис Блэйдс.

Ранее Орловский одолел бразильца Филипе Линса на UFC Fight Night 171.