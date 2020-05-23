UFC объявил кард турнира, который пройдёт 30 мая в Лас-Вегасе
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Как сообщает пресс-служба организации, главным событием турнира станет бой Тайрона Вудли и Гилберта Бёрнса, а со-главным событием — поединок между Благим Ивановым и Аугусто Сакаи.
Кроме того, ожидаются следующие бои:
Кевин Холланд — Даниэль Родригес;
Рузвельт Робертс — Брок Уивер;
Маккензи Дерн — Ханна Чиферс;
Кейтлин Чукагян — Антонина Шевченко;
Билли Куарантилло — Спайк Карлайл;
Джамахал Хилл — Клидсон Абреу;
Тим Эллиотт — Брендон Ройвал;
Луис Смолка — Кейси Кенни;
Крис Гутьеррес — Винс Моралес.
Предыдущие три турнира организации прошли в период с 9 по 15 мая в Джексонвилле.
Ранее бразильский боец Эдсон Барбоза раскритиковал систему рейтингов UFC.