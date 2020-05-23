UFC объявил кард турнира, который пройдёт 30 мая в Лас-Вегасе

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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал полный состав участников турнира, который состоится 30 мая в Лас-Вегасе.
UFC объявил кард турнира, который пройдёт 30 мая в Лас-Вегасе
  • © AFP

Как сообщает пресс-служба организации, главным событием турнира станет бой Тайрона Вудли и Гилберта Бёрнса, а со-главным событием — поединок между Благим Ивановым и Аугусто Сакаи.

Кроме того, ожидаются следующие бои:

Кевин Холланд — Даниэль Родригес;

Рузвельт Робертс — Брок Уивер;

Маккензи Дерн — Ханна Чиферс;

Кейтлин Чукагян — Антонина Шевченко;

Билли Куарантилло — Спайк Карлайл;

Джамахал Хилл — Клидсон Абреу;

Тим Эллиотт — Брендон Ройвал;

Луис Смолка — Кейси Кенни;

Крис Гутьеррес — Винс Моралес.

Предыдущие три турнира организации прошли в период с 9 по 15 мая в Джексонвилле.

Ранее бразильский боец Эдсон Барбоза раскритиковал систему рейтингов UFC.

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