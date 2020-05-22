Тренер Нурмагомедова не боится Гэтжи

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Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением о будущем сопернике своего подопечного.
Тренер Нурмагомедова не боится Гэтжи
  • Джастин Гэтжи
  • Reuters

«У Гэтжи нет ничего нового для нас, о чём бы нам стоило особо беспокоиться. У Тони Фергюсона богаче арсенал, беспокоиться надо было о многом. Гэтжи отличный борец и ударник, он отлично бьёт ногами. Джастин всего дважды проиграл. И то только из-за своей глупости, а не ошибки. Он хотел обострять. Если бы дрался с умом, то, скорее всего, остался бы непобеждённым», — приводит слова Мендеса Allboxing.

Джастин Гэтжи является временным чемпионом UFC в лёгком весе и главным претендентом на титул Нурмагомедова.

Ранее тренер Нурмагомедова заявил, что Хабиб может нокаутировать соперника.

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