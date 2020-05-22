Тренер Нурмагомедова не боится Гэтжи
- Джастин Гэтжи
- Reuters
«У Гэтжи нет ничего нового для нас, о чём бы нам стоило особо беспокоиться. У Тони Фергюсона богаче арсенал, беспокоиться надо было о многом. Гэтжи отличный борец и ударник, он отлично бьёт ногами. Джастин всего дважды проиграл. И то только из-за своей глупости, а не ошибки. Он хотел обострять. Если бы дрался с умом, то, скорее всего, остался бы непобеждённым», — приводит слова Мендеса Allboxing.
Джастин Гэтжи является временным чемпионом UFC в лёгком весе и главным претендентом на титул Нурмагомедова.
Ранее тренер Нурмагомедова заявил, что Хабиб может нокаутировать соперника.