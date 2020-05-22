Тренер Нурмагомедова: Хабиб может нокаутировать соперника

Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, оценил ударную мощь своего подопечного.

«Нурмагомедов и сам может нокаутировать соперника. Он почти нокаутировал Макгрегора. Есть бойцы, которые «уснули» от апперкота Хабиба. Хабиб провёл раунд в стойке с Конором потому, что сам так захотел. И не получил ущерба. Он провёл равный раунд с лучшим ударником в истории лёгкого веса UFC. Я считаю Конора лучшим ударником в истории лёгкой весовой категории», — цитирует Мендеса Allboxing.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, успешно проведя удушающий приём в четвёртом раунде.

Ранее сообщалось, что боец из команды Нурмагомедова подписал контракт с UFC.