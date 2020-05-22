Тайсон заявил, что готов к поединку с любым соперником

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе 53-летний Майк Тайсон заявил, что открыт для проведения боя с каждым, кто бросит ему вызов.

«Я хорошо выгляжу, демонстрирую своё обновлённое тело, получаю удовольствие. Всё возможно! Посмотрим, что из этого получится. У меня есть большие надежды на будущее. Подобного не делал ещё никто, ни один спортсмен или актёр. Я хочу, чтобы каждый, кто хочет принять участие в этой благотворительности, бросил мне вызов. Я открыт для каждого», — заявил Тайсон TMZ.

53-летний спортсмен объявил о намерении вернуться на ринг ради участия в благотворительных поединках. Тайсон был абсолютным чемпионом мира по боксу с 1987 по 1990 год.

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