СМИ стала известна дата рассмотрения иска «Локомотива» к Геркусу

Московский арбитражный суд обнародовал дату судебного заседания, на котором будет рассмотрен иск московского футбольного клуба «Локомотив» к бывшему генеральному директору команды Илье Геркусу.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в пятницу, 22 мая, Московский арбитражный суд объявил, что рассмотрение дела между ФК «Локомотив» и его бывшим генеральным директором Ильёй Геркусом состоится 26 июня.

Отмечается, что «Локомотив» подал в суд на своего бывшего генерального директора Илью Геркуса, требуя взыскать 144,6 млн рублей по итогам проведённого в клубе аудита. Причиной недовольства клуба стали высокие премиальные выплаты.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал заявление главы совета директоров клуба Анатолия Мещерякова о том, что в клубе довольны работой генерального директора Василия Кикнадзе.