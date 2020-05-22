Гендиректор «Локо»: Сёмин — консерватор, ему удобнее работать со знакомыми игроками

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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что не готов оценивать тренерскую составляющую работы наставника команды Юрия Сёмина, у которого 31 мая заканчивается контракт.
Гендиректор «Локо»: Сёмин — консерватор, ему удобнее работать со знакомыми игроками
  • РИА Новости

Вместе с тем функционер назвал специалиста консерватором. Кроме того, Кикнадзе критически высказался о выступлении «Локо» в Лиге чемпионов-2019/20.

«Юрий Павлович — консерватор. Это и плюс, и минус. Эта оживлённая полемика без нашего участия уже долгое время воспринимается как вражда, конкуренция, но с моей стороны точно ничего этого нет. Сёмин — консерватор в том плане, что ему удобнее работать с теми игроками, которых он давно знает, которым доверяет. Возможно, это одна из причин, почему мы концовку прошлого сезона отыграли в неудачном формате. У нас было 11 игр во всех турнирах, из них только одна победа, и то тяжёлая, над «Тамбовом». При этом в итоговых матчах Лиги чемпионов была не та игра, которую хотелось бы видеть», — заявил Кикнадзе.

Ранее сообщалось, что Илья Геркус прокомментировал заявление Василия Кикнадзе о поиске преемника Юрию Сёмину.

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