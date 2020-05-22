Тренер вратарей «Оренбурга» Захарчук сдал положительный тест на коронавирус
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- РИА Новости
Как сообщается на официальном сайте клуба, специалист будет выполнять предписание Роспотребнадзора.
Кроме того, у футболистов Филипа Рогича, Жиги Шкофлека и Андреа Чуканова, а также у тренера по физподготовке Евгения Стукалова было выявлено наличие антител в организме.
«Это свидетельствует о том, что в прошлом у них были контакты с больными COVID-19. На данный момент они чувствуют себя хорошо, симптомов респираторных заболеваний нет. Все четверо будут соблюдать режим самоизоляции и пройдут дополнительные тесты», — отмечается в заявлении «Оренбурга».
Ранее сообщалось, что нападающий «Урала» Павел Погребняк заразился коронавирусом.