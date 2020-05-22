Тренер вратарей «Оренбурга» Захарчук сдал положительный тест на коронавирус

Известный в прошлом российский голкипер, ныне тренер вратарей «Оренбурга» Платон Захарчук сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщается на официальном сайте клуба, специалист будет выполнять предписание Роспотребнадзора.

Кроме того, у футболистов Филипа Рогича, Жиги Шкофлека и Андреа Чуканова, а также у тренера по физподготовке Евгения Стукалова было выявлено наличие антител в организме.

«Это свидетельствует о том, что в прошлом у них были контакты с больными COVID-19. На данный момент они чувствуют себя хорошо, симптомов респираторных заболеваний нет. Все четверо будут соблюдать режим самоизоляции и пройдут дополнительные тесты», — отмечается в заявлении «Оренбурга».

Ранее сообщалось, что нападающий «Урала» Павел Погребняк заразился коронавирусом.