Вяльбе надеется, что российские лыжники смогут начать тренировки в июне

Короткая ссылка
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, в какие сроки российские лыжники планируют начать тренировки в рамках подготовки к новому сезону.
Вяльбе надеется, что российские лыжники смогут начать тренировки в июне
  • РИА Новости

«Надеемся, что в начале июня сможем уже поехать на тренировки», — цитирует Вяльбе ТАСС.

При этом президент Федерации лыжных гонок России отметила, что в настоящее время отечественные спортсмены ожидают официального приказа от Министерства спорта страны, согласно которому смогут приступить к подготовке.

Ранее российская лыжница Наталья Непряева рассказала о своём отношении к известному спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить