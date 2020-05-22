Вяльбе надеется, что российские лыжники смогут начать тренировки в июне
- РИА Новости
«Надеемся, что в начале июня сможем уже поехать на тренировки», — цитирует Вяльбе ТАСС.
При этом президент Федерации лыжных гонок России отметила, что в настоящее время отечественные спортсмены ожидают официального приказа от Министерства спорта страны, согласно которому смогут приступить к подготовке.
Ранее российская лыжница Наталья Непряева рассказала о своём отношении к известному спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву.