Вяльбе надеется, что российские лыжники смогут начать тренировки в июне

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, в какие сроки российские лыжники планируют начать тренировки в рамках подготовки к новому сезону.

«Надеемся, что в начале июня сможем уже поехать на тренировки», — цитирует Вяльбе ТАСС.

При этом президент Федерации лыжных гонок России отметила, что в настоящее время отечественные спортсмены ожидают официального приказа от Министерства спорта страны, согласно которому смогут приступить к подготовке.

Ранее российская лыжница Наталья Непряева рассказала о своём отношении к известному спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву.