Хоккеист Шипачёв надеется продлить контракт с московским «Динамо»

Центральный нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв выразил надежду остаться в столичной команде по окончании действующего соглашения, которое истекает 30 апреля 2021 года.

«Мне всё нравится в «Динамо», меня здесь всё устраивает. Я получаю много игрового времени, хочу здорово сыграть следующий сезон и надеюсь, что мы с клубом договоримся о продлении контракта», — цитирует Шипачёва «Чемпионат».

Российский хоккеист признался, что не знает, на какой срок хотел бы подписать следующее соглашение с «Динамо», отметив, что длительность соглашения зависит от его выступлений в будущем сезоне.

В прошлом сезоне Шипачёв стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В 61 матче форвард записал на свой счёт 17 голов и 48 результативных передач. При этом его показатель полезности составил «+34».

Ранее Континентальная хоккейная лига провела анонимный опрос среди спортсменов, предложив им назвать город, в котором те хотели бы провести хоккейный матч.