Хоккеист Шипачёв надеется продлить контракт с московским «Динамо»

Короткая ссылка
Центральный нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв выразил надежду остаться в столичной команде по окончании действующего соглашения, которое истекает 30 апреля 2021 года.
Хоккеист Шипачёв надеется продлить контракт с московским «Динамо»
  • © РИА Новости

«Мне всё нравится в «Динамо», меня здесь всё устраивает. Я получаю много игрового времени, хочу здорово сыграть следующий сезон и надеюсь, что мы с клубом договоримся о продлении контракта», — цитирует Шипачёва «Чемпионат».

Российский хоккеист признался, что не знает, на какой срок хотел бы подписать следующее соглашение с «Динамо», отметив, что длительность соглашения зависит от его выступлений в будущем сезоне.

В прошлом сезоне Шипачёв стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В 61 матче форвард записал на свой счёт 17 голов и 48 результативных передач. При этом его показатель полезности составил «+34».

Ранее Континентальная хоккейная лига провела анонимный опрос среди спортсменов, предложив им назвать город, в котором те хотели бы провести хоккейный матч.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить