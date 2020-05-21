Хоккеисты КХЛ ответили, в каком городе хотели бы провести матч

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) провела анонимный опрос среди спортсменов, предложив им назвать город, в котором те хотели бы провести хоккейный матч.

Об этом сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Первое место в голосовании хоккеистов занял Лондон, желание провести матч в котором выразили 7,3% спортсменов. На второе месте расположился Дубай (6,8%), места с третьего по пятое заняли Париж (3,9%), Милан (3,6%) и Ташкент (2,4%).

Начиная с сезона-2018/19 КХЛ ежегодно проводит выставочные матчи в Европе. В 2018 году коллективы лиги выступали в Цюрихе и Вене, а в 2019-м — проводили встречу в Давосе. Тогда на «Айсштадион» выступили казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев».

Ранее первый вице-президент магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Сергей Ласьков объявил, что контракт с нападающим команды Сергеем Мозякиным будет продлён на один год.