Баскетболист «Бруклина» назвал возможную дату возобновления сезона НБА
- Reuters
Динуидди ответил на пост в Twitter известного дизайнера кроссовок Джона Гейгера, который написал, что НБА возобновится 21 июня.
«Это тренировки. Я слышал, что последние пять игр в одном месте будут проведены с 15 июля», — написал Динуидди.
Сезон НБА был приостановлен после того, как центровой «Юта Джаз» Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус.
Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс проводит закрытые тренировки с партнёрами по «Лейкерс».