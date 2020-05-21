Баскетболист «Бруклина» назвал возможную дату возобновления сезона НБА

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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Спенсер Динуидди назвал возможную дату возобновления сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Баскетболист «Бруклина» назвал возможную дату возобновления сезона НБА
  • Reuters

Динуидди ответил на пост в Twitter известного дизайнера кроссовок Джона Гейгера, который написал, что НБА возобновится 21 июня.

«Это тренировки. Я слышал, что последние пять игр в одном месте будут проведены с 15 июля», — написал Динуидди.

Сезон НБА был приостановлен после того, как центровой «Юта Джаз» Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс проводит закрытые тренировки с партнёрами по «Лейкерс».

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