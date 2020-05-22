СМИ: В «Монако» намерены распродать большую часть футболистов

Короткая ссылка
В следующее трансферное окно клуб «Монако» из одноимённого княжества могут покинуть порядка 30 футболистов.
СМИ: В «Монако» намерены распродать большую часть футболистов
  • Reuters

Об этом сообщает Get Football News France со ссылкой на AFP. Руководство клуба хочет значительно сократить число игроков первой команды перед сезоном-2020/21. Данное решение связано с тем, что команда второй сезон подряд не попадает в еврокубки.

«Монако» завершил сезон Лиги 1 на девятом месте. За клуб выступает российский полузащитник Александр Головин.

Ранее сообщалось, что Виллаш-Боаш отклонил выгодное предложение «Ньюкасла».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить