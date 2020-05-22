СМИ: В «Монако» намерены распродать большую часть футболистов
- Reuters
Об этом сообщает Get Football News France со ссылкой на AFP. Руководство клуба хочет значительно сократить число игроков первой команды перед сезоном-2020/21. Данное решение связано с тем, что команда второй сезон подряд не попадает в еврокубки.
«Монако» завершил сезон Лиги 1 на девятом месте. За клуб выступает российский полузащитник Александр Головин.
Ранее сообщалось, что Виллаш-Боаш отклонил выгодное предложение «Ньюкасла».