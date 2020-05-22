СМИ: В «Монако» намерены распродать большую часть футболистов

В следующее трансферное окно клуб «Монако» из одноимённого княжества могут покинуть порядка 30 футболистов.

Об этом сообщает Get Football News France со ссылкой на AFP. Руководство клуба хочет значительно сократить число игроков первой команды перед сезоном-2020/21. Данное решение связано с тем, что команда второй сезон подряд не попадает в еврокубки.

«Монако» завершил сезон Лиги 1 на девятом месте. За клуб выступает российский полузащитник Александр Головин.

Ранее сообщалось, что Виллаш-Боаш отклонил выгодное предложение «Ньюкасла».